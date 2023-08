TMW RADIO - M. Orlando: "Il Milan ha fatto bene a Bologna, il Torino in trasferta però è abilissimo nel ripartire"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanã, per parlare dei temi del giorno

Milan-Torino che spunti potrà regalare?

“Il Milan ha fatto bene a Bologna. Continuo però a pensare che abbia problemi in difesa, con un Tomori irriconoscibile. Il Torino è la solita squadra, che in casa crea pochissimo, mentre in trasferta è abilissima nel ripartire”.

Che campionato vedi?

“In questo campionato nessuno potrà scappare come ha fatto il Napoli. Vedo una Serie A che si possa decidere all’ultimo. Per la prossima giornata invece Milan-Torino e Cagliari-Inter saranno due partite ostiche nel weekend. Più facili quelle di Juventus e Napoli”.