TMW RADIO - M.Orlando "Il Milan non può rientrare nel discorso scudetto"

Intervenuto ai microfoni del programma di TMW Radio 'Maracanà', l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del momento che sta attraversando il Milan e delle parole di Stefano Pioli in conferenza stampa.

Milan, ha parlato Pioli.

"Il Milan? Non ci credo, non può rientrare nel discorso scudetto. Ha buttato via troppi punti. Il grande dispiacere è che proprio il Milan non ci sia a questa volata, perché quando gioca è belle e ci sono momenti che fa vedere un bel calcio".