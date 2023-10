TMW Radio - M. Orlando: "Leao punta centrale? No, deve essere libero"

vedi letture

Per parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, Leao punta centrale lo vede?

"No, deve partire dall'esterno. Con i suoi tagli e le sue giocate deve essere libero. Tante volte lo ha provato lì Pioli, puoi utilizzarlo in alcuni match, ma dall'inizio non ha quelle caratteristiche".