TMW RADIO - M.Orlando: "Morata potrebbe fare comodo al Milan"

Massimo Orlando e Marco Conterio su Obiettivi Juventus, Dybala e rinnovo, Morata Milan e Roma In Studio: Marco Piccari e Lucio Marinucci

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e sull'interesse del Milan per Alvaro Morata ha dichiarato: "A me piace tanto e conosce già campionato e lingua. Morata è veloce, cattivo e rapido di testa, per almeno quattro anni potrebbe ancora fare molto comodo, magari alternandosi inizialmente con Giroud”.