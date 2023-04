TMW RADIO - M. Orlando: "Napoli e Milan arrivano entrambe bene, ma Osimhen cambia gli equilibri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Che sensazioni ha di Milan e Napoli?

"Ieri il Napoli ha fatto un allenamento, la notizia positiva è che Osimhen sta bene. Il Milan ha cambiato tanto, non mi è dispiaciuto ma si è fatto trovare impreparato al primo minuto e il Bologna è un squadra tosta. Arrivano bene entrambe dal punto di vista fisico, il recupero di Osimhen cambia gli equilibri. Sarà una battaglia. E sarà uno stadio partecipe stavolta, sarà una bolgia".

Come commenta tutto questo turnover di Pioli a Bologna? Perché il Milan rischia la prossima qualificazione Champions:

"A me è piaciuta la squadra messa in campo. Rebic forse non è ancora all'altezza, ma a parte tutto il Milan l'ha fatta la partita e meritava qualcosa di più. Ho visto un buonissimo Milan e il turnover in vista del Napoli è stato la scelta giusta".