TMW Radio - M. Orlando: "Pioli ha bisogno di un supporto di campo, qualche dirigente con cui confrontarsi sul campo"

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come si spiega i problemi del Milan?

"Resta il fatto che il Milan aveva dato nelle prime giornate un senso di squadra compatta. Ma gli infortuni sono un problema. E poi i problemi sono le palle inattive, ma è da anni che è così, e poi non puoi non saper gestire questi vantaggi. Qualche colpa ce l'ha Pioli".

E' discutibile la posizione di Pioli?

"Pioli ha bisogno di un supporto di campo, qualche dirigente con cui confrontarsi sul campo".