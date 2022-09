TMW Radio - M.Orlando su Milan-Napoli: "Mi aspetto una partita poco spettacolare"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando, ex calciatore e commentatore, ha parlato di Milan-Napoli a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Napoli è anche una sfida tra due tecnici. Chi dà più valore ai propri calciatori?

"Pioli doveva essere un traghettatore, ha trovato una squadra sfasciata che piano piano con le sue idee ha ricompattato. Da lì è partito il progetto Milan. Dall'altra parte Spalletti è molto bravo tatticamente che ha trovato una squadra già fatta. Adesso gioca meglio dell'anno scorso, prima era molto Insigne-dipendente, ora gioca a tutto campo. Per me ora è la squadra più forte del campionato".

Come vede il Napoli ora?

"Vedo un gruppo, ognuno gioca per l'altro. Lo scorso anno non era sempre così. Vedo un gruppo forte, certi giocatori che c'erano prima forse pesavano su certe situazioni di spogliatoio, oggi mi sembrano ripartiti tutti sullo stesso piano e con meno pressioni".

Sfida che si giocherà a centrocampo? O in un altro reparto?

"Il centrocampo del Napoli è il più completo della Serie A. Nel Milan se non gioca Leao ci sarà uno che darà più consistenza ma meno fantasia. Mi aspetto una partita come l'anno scorso, con poco spettacolo, perchè i due si conoscono e difficilmente si trovano soluzioni".