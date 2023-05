TMW Radio - M. Orlando: "Un Milan con la squadra titolare può vincere, ma occhio alla Lazio"

MilanNews.it

A commentare la giornata di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come vede Milan-Lazio?

"Vedo meglio la Lazio, che ha meno da perdere, ha un vantaggio e la vittoria col Sassuolo è stato fondamentale. Il Milan deve vincere per forza e non è semplice così, in più ha un calendario brutto. Un Milan con la squadra titolare può vincere, ma occhio alla Lazio".