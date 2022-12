TMW Radio - M.Orlando: "Ziyech è un grande talento, speriamo che arrivi in Italia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari soffermandosi sul possibile trasferimento di Hakim Ziyech al Milan: "Speriamo che arrivi in Italia perché è un grande talento. Bisognerebbe in ogni caso gestirlo bene dal punto di vista mentale, perché in Inghilterra i problemi sono derivati proprio da qualche panchina di troppo non digerita. Lui in ogni caso si fa notare sempre in fase di spinta, ma che si sacrifica anche in fase di non possesso. Il Milan ora non sta riuscendo a trovare ciò che cercava nel ruolo di trequartista, posto che Diaz sta tutto sommato facendo bene, ma senza trovare mai troppa continuità”.