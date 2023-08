TMW RADIO - M.Paganin: "Reijnders ha personalità e qualità nel passaggio"

vedi letture

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin. Ecco le sue parole sul Milan:

Reijnders ha la personalità giusta per dominare in mezzo al campo?

"Può crescere ancora e ha personalità. Lo vedi da quanto i compagni lo cercano. Va a sostituire Tonali e deve dimostrare personalità. Non si è ancora visto veramente, ha qualità nel passaggio. A differenza di Loftus-Cheek è più costruttore, ma si vede anche davanti. E' un valore aggiunto. Ma tutti i nuovi danno soluzioni in più".