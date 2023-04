TMW Radio - Maini: "Champions importante per un mercato da protagonisti in estate"

MilanNews.it

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Giampiero Maini.

Calendario che punta dritto alla Semifinale di Champions, ma il campionato chiama con le due romane e la Juve da affrontare nelle prossime settimane…

“Zona Champions League sicuramente avvincente. La gara contro la Roma sarà importantissima, con entrambe le squadre impegnate in semifinali complicate a livello europeo. La Roma è falcidiata dagli infortuni, ma l’andata ci ha insegnato come il Milan possa fare la partita, con i giallorossi che agiranno di rimessa dovendo stare attenti alla catena di sinistra dei rossoneri. Attraverso il quarto posto la Champions diviene una sicurezza importante per poter puntare a un mercato da protagonisti in estate. Penso che il Milan, dovesse ritrovare ancor più equilibrio e solidità difensiva - dato che ha preso 37 gol - può ritagliarsi uno spazio importante sia in Serie A che fino a Istanbul”.