TMW Radio - Maini: "Chiaro che va fatta una riflessione su Ibra in società e col ragazzo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Giampiero Maini.

Capitolo Ibrahimovic?

“Purtroppo per lui e per il Milan non si è visto praticamente mai. È chiaro che va fatta una riflessione e la stanno facendo sia in società con Maldini e Massara, sia internamente al ragazzo. Casomai, come motivatore o accompagnatore che sappia trasmettere motivazioni potrebbe tornare utile”.