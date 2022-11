TMW RADIO - Mandorlini: "Bilancio positivo in Champions. Milan, Napoli e Inter hanno fatto molto bene"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi legati all'attualità, partendo dal cammino delle italiane in Champions League: “Il bilancio è positivo. L’Inter ha fatto molto bene, come Milan e Napoli. Vediamo che cosa succederà al sorteggio ma per ora bisogna essere soddisfatti".