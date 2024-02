TMW Radio - Mandorlini: "Per i primi due posti sarà molto difficile per il Milan"

A parlare del temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Andrea Mandorlini.

Dove è migliorato Inzaghi?

"Credo che la differenza con lo scorso anno è che è una squadra che è cresciuta dagli errori fatti. Ora è una squadra diversa, con mentalità diversa. Oggi non regala più nulla. Sugli errori Inzaghi ha costruito una mentalità importante per questa squadra".

E' possibile che la società, Marotta in primis, abbiano "aiutato" Inzaghi e cercato di migliorarlo o è cresciuto da solo?

"Non c'è niente di male se una società aiuta un allenatore. Credo che la crescita di Inzaghi arrivi anche da una società che lo ha protetto. Lo scorso anno è stato criticato, ma non ho mai visto grandi critiche della società. Vedo un grandissimo miglioramento di mentalità della squadra".

Ma il Milan è fuori dalla lotta?

"E' dietro. Dal punto di vista tecnico ha diverse lacune. Per i primi due posti sarà molto difficile. L'Inter di adesso ha una rosa molto importante e più forte delle altre".