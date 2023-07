TMW Radio - Manicone: "L'Inter è quella che insieme al Napoli e al Milan può dire la sua"

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato l'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone.

Come valuta il mercato finora?

"Vediamo come ripartirà il Napoli senza Spalletti, che è stato l'elemento in più lo scorso anno. L'Inter è quella che insieme al Napoli e al Milan può dire la sua. Vediamo la Juventus, dipenderà da Vlahovic e dal suo futuro. Per me sarà un anno intermedio. La Lazio ha un ottimo allenatore e con i giocatori giusti i tifosi i possono divertire".