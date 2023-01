TMW Radio - Manicone: "Non era facile per il Milan andare a Salerno e vincere così"

MilanNews.it

A dire la sua sui temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone.

Dopo l'ultima giornata, quale rivale del Napoli vede meglio?

"Dopo ieri devo dire che Milan e Inter hanno fatto due grandi partite. Non era facile per il Milan andare a Salerno e vincere così. L'Inter ancora megio, battere il Napoli non era semplice. Ha più volte sfiorato il gol, poi ha concretizzato nella ripresa. Dà speranze per il futuro. Anche per il discorso Champions. Così aumenta l'autostima, nei prossimi mesi l'Inter farà molto bene, davanti ha due grandi come Dzeko e Lukaku. Sarà fondamentale dosare bene le energie, ci saranno tante partite. E Inzaghi dovrà fare tesoro di quanto successo lo scorso anno, facendo ruotare i migliori".