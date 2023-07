TMW Radio - Marchetti: "Chukwueze operazione importante per il Milan"

Nel consueto Editoriale di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato dei temi del giorno.

Milan, è fatta anche per Chukwueze:

"Sì, mancano le ultime formalità burocratiche. Non sarà in tournée negli USA, non ce la farebbe con i permessi di soggiorno e tutto il resto. Si allenerà a Milanello nel frattempo. E' un'operazione importante per il Milan, che da metà campo in su si rifà il look".