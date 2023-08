TMW Radio - Marchetti: “Ciò che deve capire la FIGC e soprattutto Spalletti è l’eventuale battaglia legale che si dovrà affrontare con il Napoli"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Quali aggiornamenti ci sono sulla questione Spalletti-Nazionale?

“Ciò che deve capire la Federazione e soprattutto Luciano Spalletti è l’eventuale battaglia legale che si dovrà affrontare con il Napoli. Credo che la volontà di Spalletti non sia mai stata quella di pagare la clausola, per un motivo di etica, la stessa a cui si appella anche De Laurentiis. Lui è convinto di aver dato il massimo al Napoli, ha parlato con sentimento a De Laurentiis e si è arrivati a questo accordo. L’intenzione di Spalletti è quella di non pagare per allenare la Nazionale. In caso contrario, attenzione sempre alla posizione di Conte che ha dato un’apertura alla possibilità di allenare la Nazionale. Per questo motivo la Federazione si sente tranquilla. Oggi la strada più percorribile per Spalletti è quella delle vie legali”