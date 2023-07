TMW Radio - Marchetti commenta il mercato del Milan: "Strategia cambiata, ora Furlani e Moncada..."

Nel consueto Editoriale di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato dei temi del giorno.

Strategia completamente diversa sul mercato per il Milan:

"Oggi il Milan ha cambiato strategia, si è dato spazio a Furlani e Moncada con una visione diversa. Si parla di giocatori sotto i 25 mln ma ha investito comunque molto. Ora arriveranno anche delle cessioni, per far spazio ai nuovi elementi. Ci sarà una rivoluzione milanese, perché ci aspettiamo tanto anche dall'Inter".