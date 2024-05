TMW Radio - Marchetti: "Conte lavora alla grande sul campo ed è molto esigente con la squadra e la proprietà"

Nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale di TMW Radio, il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato di Milan facendo però anche il futuro sul futuro di Antonio Conte, sogno proibito del popolo milanista. Queste le sue dichiarazioni.

Ti sorprenderebbe rivedere ancora Antonio Conte senza panchina?

“Si e no. Per me Conte resta un allenatore importantissimo che lavora alla grande sul campo ed è molto esigente con la squadra e la proprietà. Forse è proprio questo che può limitare alcune società, così come l’ingaggio pesante ma quest’ultimo penso sia un problema secondario”.