TMW Radio - Marchetti: "È ovvio che ogni società valuta la posizione dell’allenatore, lo fanno anche Inter e Milan perché è giusto che sia così"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Come giudichi gli errori arbitrali di questi giorni?

“L’errore più grave di ieri è il mancato rigore alla Roma, per quanto riguarda il fuorigioco di Inter-Empoli ci si fida della macchina mentre invece per l’errore umano è più difficile da comprendere. L’episodio di Lecce-Roma di ieri è difficile da capire, se leviamo le maglie e ragioniamo solo sull’episodio, faccio fatica a capire come non si possa dare il rigore a prescindere dal fatto che il Lecce meritava la vittoria. Il problema delle questioni arbitrali è che ci fanno parlare tanto di loro e poco delle partite.”

Quanto è in difficoltà la Juventus in questo momento?

“Sicuramente ci sono delle difficoltà in questo momento in casa Juventus. La questione Allegri è centrale e ne stiamo parlando da tempo, però bisogna capire se è solo una questione di allenatore. È ovvio che ogni società valuta la posizione dell’allenatore, lo fanno anche Inter e Milan perché è giusto che sia così. In questo momento c’è una chiara confusione in casa Juventus, Allegri non riesce a trovare la soluzione giusta. Le “Allegrate” le ha sempre fatte, non si può paragonare tutto al risultato anche se il risultato è sempre stato l’unico parametro di giudizio per il lavoro di Allegri. È chiaro però che Allegri stia facendo male, era a -3 ora è a -20. Cambiando l’allenatore non si sistema sempre tutto, però magari si possono ottenere dei miglioramenti, specialmente nel breve termine. Quando si cambia però ci deve essere la consapevolezza di aver fallito un progetto tecnico. Sarri non era l’unico responsabile in una situazione incancrenita, Mourinho non era l’unico responsabile. Evidentemente l’allenatore paga per tutti, per non parlare di quanto successo al Napoli. Sono dei fallimenti societari e bisogna prenderne atto”