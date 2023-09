TMW RADIO - Marchetti: "È un Milan che gira e che dà l’impressione di essere migliorato ulteriormente"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Le due milanesi sono state ben costruite?

“Thuram e Arnautovic all’Inter devono rispettare le aspettative dei tifosi, rispetto magari ai precedenti obiettivi come Lukaku o Balogun. Il campo ha dato delle garanzie al momento, ma tre giornate non sono molte. Sulla narrazione degli algoritmi non credo che il Milan abbia avuto bisogno di essi per identificare come obiettivi Reijnders, Loftus-Cheek o Pulisic”.

Giroud come Benjamin Button invece? Più invecchia più migliora.

“È un Milan che gira e che dà l’impressione di essere migliorato ulteriormente. Pioli è un allenatore molto attento ai cambiamenti, trasformando il Milan nel corso della sua esperienza, a volte anche profondamente”.