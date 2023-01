TMW RADIO - Marchetti: "Il Milan ha fatto due grandi partite per 75 minuti, peccato però che la partita duri di più"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Queste le sue parole sulla corsa scudetto:

Chi sta meglio tra le squadre che si giocano lo Scudetto?

“La più in salute è la Juventus, numeri alla mano. Non prende mai gol, è più cinica che mai e ha recuperato posizioni su posizioni in classifica. Le altre non hanno avuto continuità, l’Inter ha fatto una grande partita col Napoli ma poi non ha brillato con il Monza. Il Napoli ha fatto fatica con l’Inter, il Milan ha fatto due grandi partite per 75 minuti, peccato però che la partita duri di più. Con la Salernitana ha rischiato, con la Roma ha buttato due punti pesanti. La Juventus che è l’unica ad aver fatto sei punti comunque non ha esaltato, specialmente a Cremona la vittoria è arrivata grazie a un episodio.”