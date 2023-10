TMW RADIO - Marchetti: "L'alternativa a Giroud non è arrivata nei tempi che voleva il Milan"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Ecco le sue parole sul Milan: "Il Milan in classifica sta dove dovrebbe essere più o meno, ma sta competendo per vincere il campionato e credo che l’obiettivo sia almeno entrare tra le prime 4. Sapevamo che l’alternativa a Giroud non è arrivata nei tempi che voleva il Milan, Okafor è un attaccante diverso mentre Jovic non ha scaldato il cuore di nessuno. Sugli scontri diretti non sono d’accordo sulle letture di questi giorni.

Il Milan ha sbagliato la partita nel derby, ha perso 1-0 una partita che poteva finire 0-0 con la Juve dove c’erano più assenti che presenti. A Napoli ha dominato per un tempo, poteva stare 3-0 poi poteva anche perdere sull’occasione di Kvara. Bisogna considerare anche il valore degli avversari".