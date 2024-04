TMW Radio - Marchetti: "Mi aspetto un Milan-Roma decisi dagli episodi, ma impostata in maniera europea”

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Milan soddisfatto o rammaricato per l’andazzo del campionato?

“Secondo me con questa Inter sarebbe stato complicato fare un resta a testa. Non credo che il Milan debba avere dei rammarichi, anche perché ha dovuto far fronte a grandi difficoltà. La virtù della squadra è stata quella di cambiare nel momento di di tormenta, salvo poi ritrovare proprie abitudini. Qualche rammarico ci può essere per il percorso in Champions League, nonostante il girone difficile.

Per il progetto comunque Pioli ci ha ricordato che il Milan, tra lo scudetto e ora, ha cambiato venti giocatori, lavorando in maniera silenziosa e riuscendo a non subire troppo il contraccolpo”.

Per Milan-Roma di Europa League cosa ci possiamo aspettare?

“Le partite tra squadre dello stesso paese sono spesso indecifrabili. Il Milan forse è leggermente superiore, ma la Roma non è che abbia una squadra di basso livello. Entrambe le squadre hanno giocatori in grado di affrontare impegni così, da Lukaku, Dybala e Mancini, a Leao, Pulisic e Theo Hernandez. Ora i rossoneri sono in un ottimo momento dal punto di vista psicofisico. Mi aspetto una gara decisa dagli epsidosi, ma impostata in maniera europea”.