TMW RADIO - Marchetti: "Milan, partita eccellente a Napoli"

Il Napoli ha sottovalutato l’impegno di domenica con il Milan?

“Non credo che il Napoli abbia deciso di spingere meno sull’acceleratore, semplicemente il Milan ha fatto una partita eccellente, tornando sui livelli dello scorso anno. Il Napoli è stato meno vigoroso e questa partita contava solo per la gloria, non per la classifica. Il Milan non poteva scegliere, il Napoli si. Fino al gol dello 0-3 però il Napoli ha provato a rimettersi in pista, non ci è riuscito e non so cosa sia scattato nella testa dei giocatori. È stato un blackout, ci sono delle partite in stagione in cui si rimane nel pullman.”