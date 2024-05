TMW Radio - Marchetti: "Pioli ha dimostrato di essere un allenatore straordinariamente capace, aziendalista nel senso buono del termine"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Manna inizia il lavoro per il Napoli, è Pioli il principale candidato per la panchina?

“Pioli ha dimostrato di essere un allenatore straordinariamente capace, aziendalista nel senso buono del termine. Sa trovare soluzioni invece di cercare alibi, sa valorizzare i giocatori lavorando in un club dove si può lavorare bene ma dove ci sono state anche difficoltà dirigenziali come nel Milan degli ultimi mesi. Su Conte abbiamo detto tanto, dal nostro punto di vista se il Napoli volesse prendere Conte lo potrebbe prendere anche subito, ma non si è mai arrivati alla conclusione per due motivi. Primo perché si vogliono valutare anche altre opzioni e capire che tipo di progetto puoi costruire con ogni allenatore, su tutti Gasperini, Conte e Pioli. Con Gasperini bisogna aspettare come minimo fino a mercoledì sera, c’è la voglia di capire se Gasperini aprirà definitivamente al Napoli o no per capire come può procedere eventualmente il matrimonio con lui. Sono state fatte delle chiacchierate dirette con tutti e tre, poi si tireranno le somme e si vedrà quale sarà l’allenatore del Napoli. Oggi non si sa chi sarà l’allenatore della prossima stagione”.