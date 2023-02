TMW Radio - Marchetti: "Pogba diverso da Ibra: Zlatan leader anche se non gioca"

Cosa può trasmettere Pogba a questa Juventus?

“Rispetto a Ibra e Di Maria il francese è un giocatore diverso. Ibra è un leader anche se non gioca, Di Maria è un leader tecnico che ha bisogno di giocare per incidere. Ibra ti catalizza l’attenzione a prescindere, anche quando non gioca. Pogba mi sembra più incline a Ibra, ma non gioca da troppo tempo e non conosce questo gruppo, mentre Ibra prima dell’infortunio ha giocato ed era parte integrante del gruppo. Pogba ancora non può essere un leader emotivo di questa squadra, quando tornerà a giocare con continuità potrà diventare una delle colonne di questa Juve e ci renderemo conto di cosa è mancato in questi mesi alla Juve. E molte responsabilità deve prendersele anche lui viste le sue scelte.”