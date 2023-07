TMW Radio - Marchetti sul mercato del Milan: "Può cambiare la rosa del 30/40%"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Come giudichi i movimenti del Milan?

“Il Milan sta vivendo una sorta di rivoluzione sul mercato rispetto alla precedente gestione. Si sta ridisegnando anche da un punto di vista tattico con il passaggio al 4-3-3. Il Milan sta costruendo una rosa che permetta a Pioli di avere giocatori intercambiabili. Chiaro che le partenze di Tonali, Ibra e Maldini hanno fatto iniziare il Milan in salita, vedremo come si concluderà questo mercato per capire cosa farà ancora in entrata e anche in uscita. Potenzialmente può essere un Milan cambiato del 30/40%.”