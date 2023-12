TMW Radio - Marchetti sul mercato di gennaio: "Sicuramente il Milan inserirà qualcosa in difesa per gli infortuni"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Cosa ci possiamo aspettare dal mercato di gennaio in Italia?

“Non ci saranno delle rivoluzioni, ma degli aggiustamenti si. È difficile immaginarsi un investimento anticipato rispetto all’estate, anche per le grandi perché non c’è margine economico. Sicuramente il Milan inserirà qualcosa in difesa per gli infortuni, forse anche un elemento in attacco. Mazzarri vorrebbe un difensore centrale in più e sta ragionando su un terzino, l’Inter ha il discorso di Cuadrado visto che si opererà e servirà un esterno destro, poi valuterà se fare o meno un attaccante.

La Juventus dovrà fare qualcosa a centrocampo, saranno degli aggiustamenti che permetteranno alle società di trovare un equilibrio migliore e dosare meglio le forze. Non ci dobbiamo aspettare delle operazioni che possano ribaltare drasticamente le rose.”