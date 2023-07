TMW RADIO - Marchetti sull'attacco del Milan: "E' un reparto composto da tutti titolari"

Nel consueto Editoriale di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan:

"E' un'operazione importante per il Milan, che da metà campo in su si rifà il look. Si andrà così verso il 4-3-3, e rispetto allo scorso anno abbiamo interpreti diversi. Ha una rosa davanti composta da giocatori intercambiabili. Leao rimane il punto fisso, ma se mancasse ci sarebbero più opzioni. E' un reparto offensivo composto da tutti titolari, Pioli avrà la possibilità di scegliere. La qualità media del Milan non solo è aumentata ma è anche omogenea nelle alternative".

Strategia completamente diversa sul mercato per il Milan:

"Oggi il Milan ha cambiato strategia, si è dato spazio a Furlani e Moncada con una visione diversa. Si parla di giocatori sotto i 25 mln ma ha investito comunque molto. Ora arriveranno anche delle cessioni, per far spazio ai nuovi elementi. Ci sarà una rivoluzione milanese, perché ci aspettiamo tanto anche dall'Inter".