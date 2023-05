TMW RADIO - Marchetti sulla corsa Champions: "Sono tutte in quattro punti"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti, giornalista di Sky. Queste le sue parole sulla corsa Champions: "Dobbiamo analizzare che lì davanti al di fuori del Napoli sono tutte in quattro punti. La Lazio sta facendo benissimo, per me aveva le carte in regola per arrivare tra le prime quattro e ora sta approfittando dei cali delle altre. Mi immagino i tifosi di Milan e Inter, che vedono una squadra diversa in campionato, i tifosi della Juve neanche ne parliamo. A livello di allenatori forse l’unico che non è mai stato messo in discussione è Mourinho a Roma".