TMW Radio - Marchetti: "Un Milan in salute non teme il Rennes: inserirà qualcosa in difesa e in attacco"

Luca Marchetti, esperto di mercato sulle reti di Sky Sport, è intervenuto questa mattina sulle frequenze di TMW Radio per l'appuntamento con L'Editoriale. Nel corso della trasmissione, Marchetti ha parlato dei sorteggi che hanno messo il Rennes sulla strada del Milan, ma anche del mercato, che tra poco si aprirà.

Le parole di Marchetti: "Per il Milan bisognerà vedere mai come in questo caso come arriverà a febbraio. Un Milan in condizione e in salute può vincere anche con il Paris Saint Germain e non teme il Rennes, se invece ha dei problemi può perdere con chiunque. Sicuramente il Milan inserirà qualcosa in difesa per gli infortuni, forse anche un elemento in attacco".