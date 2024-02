TMW RADIO - Maspero: "Al Milan è mancata la continuità di Leao e Theo"

Intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà di TMW Radio, l'ex calciatore Riccardo Maspero ha parlato non solo di Serie A ma anche di Milan, la grande assente a suo avviso nella corsa al tricolore in questa stagione. Queste le sue dichiarazioni:

Milan comunque che tiene un buon ritmo. Occasione persa o può rientrare nella lotta Scudetto?

"Si entra nel clou e la Juve ha solo il campionato ed è un vantaggio nella lotta lì davanti. Il Milan invece può avere distrazioni dall'Europa. Al Milan è mancata la continuità di Leao e Theo Hernandez. Purtroppo sono altalenanti e per essere ai vertici non devi peccare in questo. Per il resto delle squadre davanti ha una rosa competitiva, un'identità di gioco, ma serve un Leao che timbra sempre. Mancano le stelle".