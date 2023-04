TMW RADIO - Maspero su CDK: "Fa fatica a giocare a certi ritmi. Contro l'Empoli..."

Ospiti: Salandin:" De Ketelaere bloccato caratterialmente. Torino - Roma partita sporca." Maspero:" La Roma può rischiare con il Torino. Attenzione al ritmo." Impallomeni:" None vedere De Ketelaere neanche con l'Empoli mi fa pensare." Garbo:" Belotti cercherà rivincita. Mourinho andrà via. " Maracanà con Marco Piccari

De Ketelaere: se non gioca neanche con l'Empoli vuol dire che ormai è fuori?

"E' il carattere del ragazzo, che non riesce ad esprimesi a grandi livelli e in Serie A fa fatica. Giocare nel nostro campionato è difficile, non è semplice. Dai giovani si pretende subito, invece deve poter sbagliare. Lui ne ha sbagliate parecchie ma è troppo abituato a giocare ad altri ritmi che così fa fatica".

In questa situazione una partita come con l'Empoli lo metteresti dentro?

"Bisogna vedere la condizione mentale e fisica. Il Milan deve vincere, l'Empoli è fastidioso e non si può di pensare di scherzare oggi. E' pericoloso con chiunque. Se devo andare in battaglia adesso come adesso non lo metto. Lo stanno aiutando ma sta facendo tanta fatica".