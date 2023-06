TMW Radio - Mercato, Longhi: "Ecco di cosa ha bisogno il Milan"

Ospite: Longhi:" L'Inter deve fare i conti con i conti. Onana per riagganciare di Lukaku. Per il Milan Pulisic e Lftus Cheek profili da grande squadra. A Milinkovic manca qualcosa per diventare grande. Alla Lazio servono le alternative. Icardi non lo vedo per Mourinho. Maracanà con Marco Piccari