TMW RADIO - Milan, Foscale: "Vincere l'EL significherebbe risolvere tante incertezze"

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio Maracanà, Luigi Foscale, A.D. Top Player Academy, ha parlato di Milan e di quanto una competizione come l'Europa League possa cambiare le sorti del futuro della panchina di Stefan Pioli ma non solo. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, obiettivo Europa League per Pioli:

"Sicuramente Pioli ha la grande opportunità di fare bene, arrivando in fondo alla competizione. In questo modo la vittoria va a risolvere le incertezze che ci sono nel Milan e sono tante. C'è l'incertezza dell'allenatore, dello stadio, della proprietà. Tutte queste incertezze si possono risolvere solo con la vittoria dell'EL".