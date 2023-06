TMW Radio - Milan, Pochesci: "La nuova dirigenza deve vincere almeno il campionato e poi la Champions"

MilanNews.it

Sandro Pochesci, allenatore di calcio, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato della situazione in casa Milan: "Se mandi via Maldini c'è qualcosa di strano. Non mi aspettavo mai che potesse ottenere certi risultati negli ultimi due anni. Ora vediamo questi giovani che stanno prendendo, ma una bandiera come Maldini non si manda via. Ma oggi conta chi mette i soldi. Per essere più bravi i nuovi devono almeno vincere di nuovo il campionato e poi la Champions".