TMW Radio - Morana: "Kamada si era promesso al Milan, poi non è più rientrato nei piani della dirigenza"

L'agente Maurizio Morana, agente ed intermediario esperto del mercato asiatico, ha parlato a "A tutto mercato minuto per minuto", trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva:

Perché da svincolato ci ha messo tanto a trovare squadra?

"Voleva una squadra che giocasse la Champions, si era promesso al Milan e questo non è un segreto, poi evidentemente non rientrava nei piani della nuova dirigenza. Quindi il suo agente si è dovuto adoperare per trovare un'altra soluzione a mercato oramai inoltrato".