TMW Radio - Mussa: "Fonseca se non va bene subito rischia: lui è di seconda fascia e con l'ambiente rischia"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Giovanni Mussa.

Napoli, Conte vicinissimo ormai. E su Lukaku ci si può puntare al posto di Osimhen?

"Quello che è mancato allo spogliatoio è stata la gerarchia, non si è scelto il leader. Spalletti ha mascherato tutto, senza di lui è venuto meno tutto e si sono creati dei mezzi leader che pensano di marcare il territorio con una leadership non riconosciuta. Quando manca una leadership dentro lo spogliatoio, ne serve una fuori. Non c'è leader dentro lo spogliatoio. Prendendo Conte non servono rivoluzioni, con un altro sì. Il capo è Conte, non si discute, rigenererà la squadra con 3-4 inserimenti. Se uno di questi sarà Lukaku, che è diverso Osimhen ma è sufficientemente forte per fare un campionato di livello in Serie A. Non mi fa impazzire, ma nello schema mentale che ha Conte con lui farà benissimo".

Motta rischia di più alla Juve di altri?

"La variabile sarà il tempo e la pazienza. Quindi forse rischia Fonseca, perché se non va bene subito lui è di seconda fascia e con l'ambiente rischia. A Motta qualcosa di più concederanno, perché lo sanno che è uno emergente e non uno già fatto".