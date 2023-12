TMW Radio - Mussa: "Se il Milan recupera qualche elemento ha un buon imprinting per fare bene in Europa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Giovanni Mussa.

Roma-Feyenoord e Milan-Rennes:

"Il Milan è favorito per la vittoria finale, se recupera qualche elemento ha un buon imprinting per fare bene in Europa. La Roma senza Dybala e Lukaku è troppo depotenziata. Ha carattere, ma difficilmente potrà competere fino alla fine. Passerà il turno se recuperano energie".

Come valuta i sorteggi delle italiane nelle coppe e in particolare della Lazio?

"Se guardiamo la carta non c'è scampo. Ma Sarri sa preparare la partita e nelle due partite può mettere in difficoltà il Bayern. Nel palleggio e in campo aperto è difficile contenere il Bayern. Cercherei di non dare troppa profondità, o rischi di prendere le imbarcate. Ma non è proprio affidabile la squadra tedesca. Si deve avere fortuna di trovare una giornata no degli avversari. Si dovrà fare il massimo a Monaco".