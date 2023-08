TMW Radio - Mussa su De Ketelaere: "Le pressioni al Milan non sono le stesse di quelle all'Atalanta"

Mister Giovanni Mussa a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

De Ketelaere può rilanciarsi all'Atalanta?

"Secondo me è normale che l'ambiente incida tantissimo sulla crescita di un giocatore. Le pressioni al Milan non sono le stesse di quelle all'Atalanta. Come rotazioni avrà più spazio e se sarà in grado di rilanciarsi lo vedremo. Come valori assoluti abbiamo visto poco, ma ha buonissime potenzialità".