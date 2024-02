TMW RADIO - Mussa: "Vedremo chi risponderà all'annuncio di lavoro di Conte"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Giovanni Mussa, che ha commentato l'intervista rilasciata da Antonio Conte ai microfoni del The Telegraph. Queste le sue dichiarazioni in merito al futuro ed alla presa di posizione del tecnico salentino.

E' tornato a parlare Conte. Oggi in Italia chi può soddisfarlo?

"Sta cercando un progetto che gli dia l'entusiasmo giunto, che è quello che hai quando rientri. Lui ha necessità di vincere e per vincere deve avere una squadra in grado di farlo. Al Napoli puoi vincere, ma il campionato ma anche fare una stagione straordinaria. Conte ha sempre fatto overperformare la sua squadra, quindi sta valutando la squadra che è seconda-terza che possa ambire al primo posto, non una che è quinta-sesta. Napoli potrebbe essere una buona soluzione. Ma servono i soldi per andare a mangiare nel ristorante buono. Lui vuole vincere il prima possibile. A breve vedremo chi risponderà a questo appello o annuncio di lavoro".