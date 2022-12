TMW Radio - Mutti su De Ketelaere: "Gli serve più tempo, ma è un talento. Lo ritroveremo a livelli alti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bortolo Mutti, ex allenatore tra le tante del Napoli, è intervenuto a TMW Radio durante Piazza Affari. Queste le sue parole:

Cosa è mancato fin qui a De Ketelaere?

“I margini di crescita sono enormi. Gli serve più tempo, ma è un talento. Un giocatore che ritroveremo a livelli alti. Il peso della maglia e di una squadra come il Milan lo hanno frenato. Non vedo comunque un grande problema, poi sta a lui trovare quel carattere per dare il meglio di se”.