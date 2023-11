TMW Radio - Nuovo difensore del Milan? Damiani: "Conosco Esteve: buono ma non rinforza la squadra"

Il Milan è alle prese con una grande penuria di difensori dopo gli infortuni a lungo termine di Kalulu e Pellegrino, con un Kjaer vittima di una condizione fisica altalenante. Per questo a gennaio il club interverrà sul mercato. Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di uno dei possibili obiettivi, Maxime Esteve in forza al Montpellier: "Conosco più Esteve, che ho visto in Francia; è un buon giocatore ma di certo non va veramente a rinforzare la squadra"