TMW Radio - Onofri: "Il Milan sembrava in crisi, ma poi è venuto fuori con una partita speciale"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno Claudio Onofri.

Inter, che succede?

"Siamo solo alla quinta partita, la rosa la ritengo la più forte del campionato, non lo sta dimostrando pienamente ora, ma è chiaro che il calcio è così. Il Milan sembrava in crisi ma poi è venuto fuori con una partita speciale. Nelle prime partite è difficile dare giudizi definitivi".

Problemi anche di natura tattica?

"Credo che il discorso sia correlato al modo di stare in campo degli avversari. Contro il Milan non si aspettava neanche Inzaghi certe cose. Come mentalità siamo ancora distanti dalla Premier, ma vedo un atteggiamento più propositivo da parte di molti. E se non ti metti in questa mentalità con l'avversario, rischi di fare brutta figura".

C'è una squadra che oggi vede meglio dell'Inter?

"Per me l'Inter come rosa non ha paragoni. Ci sono squadre che non sono forti ma hanno una mentalità che innalza il valore delle individualità".