TMW RADIO - Onofri: "Milan, giusto confermare Ibrahimovic. Spero che non smetta mai"

Claudio Onofri, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche di Ibrahimovic e della sua conferma al Milan: "È dovuta a un carisma e a un attaccamento della maglia che ha dimostrato in più occasioni. Sarà pronto a gennaio? Va bene, io spero che non smetta mai".

Il Milan che sembra ancora in ritardo sul mercato:

"E' uno sport di squadra e ci sono mille cose che devono portare una squadra a certi livelli. Quanti avrebbero detto lo scorso anno che avrebbe vinto il campionato? Io lo avrei messo tra le prime 4 ma non certamente campione. E' stato bravo Pioli e i ragazzi a recepire. Il mercato serve per rinforzati ed è normale che i tifosi si aspettino qualcosa d'importante, ma c'è un modo di intraprendere il mercato che poi ti porta ad essere protagonista. Non è solo importante spendere soldi, ma anche saper far rendere quegli acquisti e il Milan lo ha dimostrato".