TMW Radio - Orlando: "A Leao manca continuità per considerarlo un fenomeno"

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Allegri parla di Juve come Sinner e di Inter come Djokovic. E tira dentro nella lotta Scudetto anche il Milan:

"Allegri ha detto cose giuste e scontate. Non credo nel rientro del Milan però, perchè sia l'Inter che la Juve si fermino la vedo difficile. Il Milan ha ancora qualche problema in difesa e non è all'altezza per recuperare tutti questi punti. Lo Scudetto è una sfida solo Juve-Inter. Allegri sta mettendo pressione? Per me c'è la partita che può cambiare il campionato, Fiorentina-Inter, visto che mancano Barella e Calhanoglu. Nelle prossime due si decide il campionato".

Milan-Bologna, confronto anche tra Zirkzee e Leao. Oggi chi preferisce:

"Leao gli manca quella continuità per considerarlo un fenomeno. Che abbia qualità mostruose lo sappiamo, gli manca continuità. L'altro è più funzionale per la squadra".