TMW Radio - Orlando: "Al Milan Calhanoglu era lento, impacciato, sotto pressione. Oggi è un altro"

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato Inter-Juve e non solo.

Vittoria che vale mezzo Scudetto quella dell'Inter?

"Per me sì. Sono la squadra più forte del campionato e ieri sera hanno dimostrato di essere superiori ancora una volta. La Juve ha fatto la partita che doveva fare, dietro e con qualche ripartenza, ma l'Inter ha fatto davvero qualcosa d'importante, è stato un dominio per qualità e gioco".

Si aspettava all'Inter una crescita così di Calhanoglu?

"No. E' stata un'intuizione di Inzaghi in quel ruolo. Al Milan era lento, impacciato, sotto pressione, oggi è un altro. E' sempre nel posto giusto per farsi dare palla oggi".