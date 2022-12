TMW Radio - Orlando: "Colombo ha tutto per far parte della rosa del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per commentare il rendimento di alcuni giovani interessanti del campionato italiano:

Colombo del Milan, ora in prestito al Lecce, potrebbe essere il futuro per i rossoneri?

“A me sembra proprio un buon giocatore e credo che abbia tutto per far parte della rosa del Milan. Da quel che so io i rossoneri hanno intenzione di riportarlo a casa. Se Maldini e Massara hanno deciso di puntarci un motivo ci sarà. Il fatto che abbia già esperienza in Serie A è fondamentale, in una squadra che comunque ha una discreta concorrenza nel suo ruolo. Mi sembra completo e moderno”.